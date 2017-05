Belgische topclub wil met bouw van nieuwe tribune indrukwekkende 'Gele Wand' van Borussia Dortmund achterna

Anderlecht heeft wilde plannen met zijn stadion. Bij paars-wit denkt men erover na om binnen dit en een aantal jaar een nieuwe tribune achter één van de doelen te bouwen. Een tribune waarmee Anderlecht de Gele Wand van Borussia Dortmund achterna wil. Dat meldt La Dernière Heure.

Het project bevindt zich momenteel nog maar in een beginfase, maar paars-wit geraakte tijdens zijn voorbije Europese campagnes wel onder de indruk van de stadions van Dortmund en Saint-Etienne, twee ploegen die over een steile tribune beschikken die voor extra sfeer zorgt tijdens een match.

Eurostadion

Paars-wit wacht wel eerst de ontwikkelingen rond het Eurostadion op Parking C van de Heizel af. Maar aangezien er weinig schot in die zaak komt, is het begrijpelijk dat Anderlecht andere pistes bewandelt om op termijn een groter stadion te hebben.