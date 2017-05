De nieuwste aanwinst van Gent weet wat hij wil: "Ik wou niet tekenen bij Manchester City"

City wou hem immers op voorspraak van Pep Guardiola binnenhalen om sattelietclub Girona naar de Spaanse eerste klasse te helpen. “Ze wilden me een contract voor zes jaar laten tekenen, om me daarna meteen uit te lenen aan Girona in tweede klasse. Maar dat zag ik niet zitten.” Hij speelde immers al in de Primera Division, dan zak je niet vrijwillig een niveau.

Ik deed het goed bij Eupen en de grote clubs kwamen voor mij, allemaal dankzij die goeie beslissing -Mamadou Sylla

Het werd dus Eupen. Niet de meest evidente keuze. “Al die Spanjaarden bij Eupen, ik kan begrijpen dat het voor sommigen geen goed idee leek. Maar kijk, ik deed het goed en daardoor kwamen de grote clubs om mij binnen te halen. Allemaal dankzij die goeie beslissing en het harde werk.”

Het mag duidelijk zijn, er staat een goeie kop op de aanvaller die bij Barcelona uiteindelijk doorgestuurd werd. Dat was ook nodig, want om het als profvoetballer te maken in Spanje, is niet evident. “Van mijn generatie hebben er niet veel spelers het gemaakt. De enige ploegmaat die nu op een hoog niveau speelt, is Gerard Deulofeu, bij Milan.”