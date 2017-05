Terugkeer naar BelgiÃ« geen optie voor Defour, die op iets anders mikt

Defour en zijn entourage zaten onlangs samen met een delegatie van Burnley voor een evaluatie. Beide partijen deden hun zegje en nu is de vraag: blijft Defour bij Burnley of niet?

“Blijven is een optie. Maar we zullen we komende weken rustig nadenken over wat nu precies de juiste stap is voor Steven”, vertelt Defours makelaar Christian Pala aan Voetbalkrant.com.

Niet alleen het sportieve aspect is belangrijk

“Steven is 29 en op zijn leeftijd is het belangrijk om een beslissing in functie van zijn toekomst te maken. Dat Steven veel minuten moet maken met het oog op het WK in Rusland? Er zijn nog andere zaken waar je rekening mee moet houden, hé. Wij focussen ons op alle aspecten”, benadrukt Pala.