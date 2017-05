Meunier is duidelijk geen fan van Trump: "Wacht tot hij de Ardense jagers achter zich heeft, hij zal minder lachen"

door Redactie



Thomas Meunier met duidelijke woorden voor Donald Trump

Thomas Meunier heeft een uitgesproken mening als het over politiek gaat. De rechtsachter van de Rode Duivels is geen groot fan van de Amerikaanse president Donald Trump, die straks in ons land arriveert. En dat is het nog eufemistisch uitdrukken.