Rode Duivel in de wolken met selectie in dream team: "Trots"

Het team werd samengesteld door de bekende statistiekensite Whoscored.com. Hij staat er naast ploegmaats Marco Verratti, Thiago Silva en Lucas Moura. Verder ontbreekt opvallend genoeg wonderkind Kylian Mbappé.

In de spits werd immers gekozen voor Lacazette en Boudebouz, al valt daar wel iets voor te zeggen. Meunier zelf merkte het ook op en tweette trots de foto. "Ik ben verkozen door Whoscored in het Ligue 1 Team van het Seizoen", aldus Meunier die er de hashtags #trots #vroegoflaat aan toevoegde.

Chosen by @WhoScored to be in the Ligue 1 Team of the season! #proud #TÔTOUTARD pic.twitter.com/nSmjIkwHS4