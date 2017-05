Wie krijgt een tweede kans bij Anderlecht? "Weinigen, maar die twee geven we nog niet op"

En dat zijn er weinigen. René Weiler heeft aangegeven met wie hij door wil en daar zijn geen jongens bij die dit seizoen verhuurd werden. "Maar Lukebakio en Leya Iseka willen we nog niet laten vallen. We geloven nog in hun talent en gaan hen volgend seizoen weer uitlenen."

De rest moet niet hopen. "Voor jongens als Michaël Heylen en Trezeguet, die nu toch geproefd hebben van eersteklassevoetbal, gaan we een definitieve oplossing proberen vinden. Ze zijn net niet het niveau van Anderlecht. Wie er nog mag hopen? Inderdaad weinig...", gaf Van Holsbeeck toe.