Guardiola brengt duidelijkheid over toekomst Vincent Kompany Ã©n strooit met lof

"Ze zullen allebei nog bij Manchester City spelen volgend seizoen", aldus Guardiola over de situatie van Kompany én Agüero na de zege tegen Watford. "Ze hebben zich enorm geprofileerd. Vincent heeft acht of negen matchen na elkaar gespeeld."

"Daarin zagen we toch iets speciaals in hem. Ik begrijp nu beter waarom hij één van de hoofdredenen was dat Manchester City in het verleden de titel kon pakken." Pep Guardiola toont zich dus een fan van onze kapitein.