Deze fases zullen vanaf volgend seizoen door een videoref herbekeken worden (maar het is niet heiligmakend)

Belangrijk om te vermelden daarbij: de hoofdscheidsrechter blijft de eindbeslisser. Hij krijgt enkel assistentie van de videoref en mag zelfs een reviewoproep negeren. Vanaf het seizoen 2017-2018 zal het project online getest worden in 48 wedstrijden (3 thuis en uit voor elke ploeg tijdens de reguliere competitie), terwijl dat dit seizoen offline gebeurde eveneens in 48 wedstrijden. (De cijfers daarvan vindt u hier)

de videoref zijn taken zijn ook duidelijk omschreven. "Het doel is niet 100 procent juistheid te bekomen", legt Koen De Brabander, CEO van de KBVB, uit. "Het doel is om bij matchbepalende situaties de scheidsrechter te helpen. Bij serieuze foute beslissingen kan hij aangeven om de fase te herbekijken."

De enige fases - die bij scheidsrechtersbaas Johan Verbist dit seizoen zwaar op de maag lagen - waarbij de videoref wel een beslissing mag nemen, is wanneer er een foute speler een tweede gele kaart gegeven wordt. "Dat mag niet meer gebeuren", zei Verbist vandaag.

Maar in welke fase mag hij dan tussenkomen en de scheidsrechter aanmanen de fase te herbekijken?

Doelpunten

"Elk doelpunt zal gecontroleerd worden. Was er een fout van de aanvallende ploeg voorafgaande aan de goal? Wat er buitenspelen? Was de bal buiten eerst? Dat zijn de zaken die een videoref herbekijkt."

Geannuleerde goals

"Daarbij moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen als er al gefloten was voor de goal of als er na het doelpunt gefloten wordt. Ervoor kan de videoref niets aangeven, want vanaf dat de ref fluit, ligt het spel stil. Stel u voor dat het geen buitenspel is, maar de ref fluit wel na de goal, kan de videoref ingrijpen."

Bal wel of niet over de doellijn

"Dat hangt wel af van het standpunt van de camera's. Als er duidelijke beelden zijn, kan de videoref ingrijpen."

Strafschoppen

"Moest er een penalty gegeven worden en zag de ref de fase niet? Was het binnen of buiten de zestien? Ook dat zijn zaken voor de videoref."

Rode kaarten

"Heeft de ref het niet gezien, dan kan de videoref hem daarop attent maken. Was het een correcte beslissing om rood te geven? Of heeft iemand een doelpunt op een illegale manier voorkomen?"

Persoonsverwisseling

"Dat is dus de enige keer dat de videoref een beslissing mag nemen: als er een verkeerde speler een tweede gele kaart wordt gegeven."

Waar mag hij niet tussenkomen?

Fouten bij corners, doeltrappen, vrije trappen, gele kaarten en als er geen goal voortvloeit uit een off side.