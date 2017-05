"We zijn een hele, hele grote kampioen"

Vanden Stock pareerde direct de kritiek. "Dit is de titel waarvan niemand dacht dat we hem gingen pakken. En nu kunnen we zeggen: we zijn een hele grote, hele grote kampioen. Kleine kampioenen zijn er niet."

En Vanden Stock was trots op zijn ploeg. "In al mijn jaren voorzitterschap heb ik nooit zo'n kleedkamer gezien. Het frapanste was toen Frank (Boeckx) een penalty pakte en daarna het applaus doorverwees naar de ploeg."

'Volgend jaar opnieuw kampioen'

"Dat er niet voor hem moest geapplaudisseerd moest worden. Dat heeft me echt plezier gedaan. En volgend jaar? Opnieuw kampioen, maar dat zal ik pas bij het begin van het seizoen zeggen", lachte hij.