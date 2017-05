Waasland-Beveren heeft zijn nieuwe trainer nu ook Ã©cht beet

Wie de nieuwe coach wordt, maakte Waasland-Beveren nog niet bekend. In een persmededeling liet het wél weten dat de opvolger van Janevski woensdagvoormiddag wordt gepresenteerd.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Philippe Clement de nieuwe T1 van De Leeuwen. Voorzitter Dirk Huyck gaf in een gesprek met Sporza aan dat het bestuur er zeker van is dat Clement de beste keuze zou zijn. Maar op de officiële bekendmaking van het nieuws is het dus wachten tot woensdagvoormiddag.

​