DÃ© man om volgend seizoen in de gaten te houden bij Club Brugge: "Zorgen dat trainer niet om mij heen kan"

De nog steeds maar 20-jarige Braziliaan komt sinds januari 2016 uit voor Club Brugge en zette sindsdien grote stappen vooruit in zijn ontwikkeling. In play-off 1 was Wesley goed voor vijf doelpunten. Niet mis.

Ook tegen AA Gent vond Wesley de weg naar de touwen. “Ik ben uiteraard blij met mijn doelpunt tegen Gent. Het was best belangrijk voor het verdere verloop van de wedstrijd”, beseft de spits.