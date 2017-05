'Sporting boy' Tielemans neemt afscheid van Anderlecht met schitterende en emotioneel filmpje

"Anderlecht heeft me gevormd", begint het filmpje. "Hier ben ik opgegroeid. Hier ben ik voetballer geworden. Hier ben ik een man geworden. Het was een kinderdroom om voor RSCA te spelen en prijzen te winnen. We are champions", zijn de eenvoudige woorden waarmee hij zijn gevoel beschrijft.

Volgende week legt hij zijn medische testen af bij Monaco en is hij wellicht vertrokken voor een grootse carrière in het buitenland. "Sporting boy", zette Anderlecht er nog bij.