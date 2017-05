Anderlecht polst volgende ex-Buffalo, maar heeft nog ander scenario in petto

Beiden hebben ze hun eigen moeilijkheden. Volgens Het Nieuwsblad werd Matz Sels gepolst over een terugkeer naar België. De ex-Buffalo was de voorbije maanden slechts derde keeper bij Newcastle United en wil met het oog op het WK aan spelen toekomen. Sels zou wel enkel gehuurd kunnen worden, want hij is te duur.

Het scenario dat volgens onze informatie het meeste kans maakt, is dat Davy Roef en Ruben Martinez elk blijven waar ze nu zijn. Dat heeft de moeilijkheid dat Herman Van Holsbeeck de Spaanse doelman moet overtuigen, want die had al zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Deportivo. Ook omdat zijn vrouw het in België niet zo leuk vindt.