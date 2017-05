Ex-ploegmaat wil Anthony Vanden Borre uithoren over befaamde janetten-interview: "Ik wil weten of ik me aangesproken moet voelen"

Onder meer Silvio Proto zou graag eens iets gaan eten met VDB om passages uit dat befaamde interview uit te klaren. "Ik zou met hem willen praten om te horen of hij echt datgene dacht wat de gazetten geschreven hebben", vertelt de goalie in Sport/Voetbalmagazine. "Hij heeft gezegd dat hij problemen had met enkele ploegmaats bij Anderlecht en ik zou willen weten of ik me aangesproken moet voelen."

Geen 20 vrienden

''Ik heb nooit een probleem gehad met hem, niet op het veld en niet in de kleedkamer", gaat Proto in op zijn relatie met VDB. "Niet dat hij direct een vriend van me was, maar ik hoef ook geen twintig vrienden te hebben, noch bij Anderlecht noch bij Oostende. Ik heb twintig collega’s nodig die willen knokken voor goede resultaten."

Na het bewuste interview in de zomer van 2015 werd Vanden Borre persona non grata in Anderlecht. Dit seizoen volgde een uitleenbeurt aan Montpellier, en verhuisde hij enkele weken geleden nog naar het Congolese TP Mazembe.