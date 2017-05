Vanden Borre reageert op verhaal dat het al gedaan is bij TP Mazembe

Vanden Borre zou problemen hebben met zijn ploegmaats, die hem te dik vinden staan en hem uit de ploeg willen. Daardoor zou Vanden Borre naar België zijn teruggekeerd en wil hij zijn verhaal in Congo al opdoeken. Maar dat zijn pure verzinsels, reageert hij zelf.

Vanden Borre zou in België zijn om te revalideren van een blessure. "Ik ontken resoluut dat ik weg zou willen bij Mazembe", zo klinkt het in HLN. "Meer zelfs: ik hoop dat ik snel genees zodat ik kan terugkeren naar Lubumbashi. Van een definitieve breuk is absoluut geen sprake."