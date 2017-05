'Club Brugge bekijkt speler die hoog op het verlanglijstje van Genk en Oostende staat'

In die optiek zou Club ook zijn uitgekomen bij Cyle Larin, een 22-jarige Canadees die momenteel actief is in de Amerikaanse Major League Soccer. De sterke aanvaller speelt bij Orlando City, waar hij in 2,5 seizoenen goed was voor 38 competitiedoelpunten. Eerder deze maand zou een scout van Club de speler bekeken hebben. Dat melden lokale media.

De naam Larin doet mogelijk een belletje rinkelen, want de spits was onlangs ook in beeld bij zowel KV Oostende als KRC Genk. De Canadese international is niet goedkoop, want Orlando City zou een transfersom van om en bij de 3 miljoen euro willen opstrijken.