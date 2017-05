Sensatie van PO2 laat 'eindelijk' zien dat hij ooit aan de zijde van Messi voetbalde: "Hij speelde niet voor niets bij al die grote ploegen"

De efficiëntie ontbrak lange tijd, dat overkwam klassespelers als Bacca en Vazquez ook - Ivan Leko Deel deze quote:

"Ceballos is vaak de beste op training, maar de efficiëntie ontbrak lange tijd", pikt coach Ivan Leko in. "Dat overkwam andere klassespelers ook wel, kijk maar naar Carlos Bacca en Victor Vazquez in hun beginperiode bij Club Brugge."

"We hebben geen spelers als Messi of Ronaldo, maar ik ben wel blij dat iemand als Ceballos gelooft in ons verhaal. De beste spelers trachten we deze zomer te houden. Mits vier à vijf goede versterkingen kunnen we een ploeg maken die competitief is in de Jupiler Pro League", besluit Leko.