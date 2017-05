De 'nieuwe Tielemans'? Anderlecht denkt aan dit 16-jarige talent uit eigen jeugd

Het is een lastig vraagstuk dat Anderlecht moet oplossen. In de huidige kern loopt niet meteen iemand rond die volgend seizoen in de voetsporen van Tielemans kan treden. Wellicht moet de vervanger van Tielemans van buitenaf komen – er wordt aan Sven Kums gedacht.

Nicolas Raskin?

Ook in de eigen jeugdreeksen staat er voorlopig niemand écht klaar om de rol van Tielemans over te nemen. De komende twee jaar zou er geen supertalent van het kaliber Kompany of Tielemans moeten verwacht worden. Dat meldt Sport/Voetbalmagazine. Al meent het magazine wel te weten dat Anderlecht in zijn zoektocht naar de nieuwe Tielemans nu zou kijken naar de piepjonge Nicolas Raskin (16).

Paars-wit plukte het jonge talent twee jaar geleden weg bij rivaal Standard en Raskin zou op termijn kunnen doorbreken in het eerste elftal. Tielemans was amper 16 jaar oud toen hij in 2013 debuteerde tegen Lokeren, maar mogelijk heeft Raskin iets meer tijd nodig.