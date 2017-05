Everton, Southampton, WBA Ã©n topclub Arsenal willen 'Belgische' sensatie van 19, maar wie is die goalgetter met 22 stuks? Sky Sports schept klaarheid voor alle Engelsen!

We hebben het natuurlijk over Henry Onyekuru. Everton, Southampton, West Bromwich Albion en topclub Arsenal tonen interesse in de aanvaller van KAS Eupen. Reden te meer vond Sky Sports om de negentienjarige goalgetter door te lichten.

Die tien goals in de tien PO2-duels sprongen ook voor het Engelse medium uit het oog. Onyekuru bracht zijn teller op 24 goals in 41 matchen. Dit was dan ook hét jaar van de doorbraak, nadat hij vorig seizoen met zes goals een klein aandeel had in de promotie van Eupen richting Jupiler Pro League.

Van Nigeria naar Senegal

Het verhaal van de Nigeriaan die binnenkort debuteert voor de Super Eagles begon in 2010, toen hij naar Senegal werd gehaald om de Aspire Academy te vervoegen. Die kreeg twee jaar later de touwtjes in handen bij Eupen, met het intussen gekende vervolg.

Waar Onyekuru uiteindelijk aan de slag zal gaan, moet tijdens de zomermercato blijken. Maar dat de spits nu hij international wordt nog meer gegeerd zal zijn in de Premier League, staat buiten kijf.