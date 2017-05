Horvath bewees zich bij Club Brugge en dat smaakt duidelijk naar meer

De Amerikaanse doelman is nog steeds maar 21 jaar oud, maar kreeg de jongste weken voluit zijn kans in play-off 1. Horvath verving onder de lat de ervaren Ludovic Butelle, die de laatste niet altijd even geweldig stond te keepen.

Modern sluitstuk

Het moet gezegd worden: op zijn bizarre fout op het veld van Charleroi na, pakte Horvath uit met enkele puike prestaties. De wintertransfer liet zien dat hij een moderne doelman is, waar ze in het Jan Breydelstadion nog veel plezier aan kunnen beleven.

Zelf blikt Horvath tevreden terug op zijn eerste maanden in België. “Al bij al ben ik tevreden over mijn eerste seizoen bij Club Brugge. Het was goed. Toen ik hier tekende, was ik me ervan bewust dat ik niet meteen aan spelen zou toekomen. Ik heb hard gewerkt op training en uiteindelijk kreeg ik een kans van de coach.”

Volgend seizoen definitief eerste doelman?

“Ik heb nu enkele wedstrijden achter de rug en heb ervaring kunnen opdoen. We zien wel wat er volgend jaar gebeurt, maar ik zal alleszins vanaf de eerste dag van de voorbereiding voor mijn plaats knokken", besluit de Amerikaan.