Klasse! UEFA bezorgt woensdag enkele minder bedeelde kinderen de avond van hun leven dankzij ontmoeting met Pogba en co

door Manuel Gonzalez vanuit Solna



Europa League-finale wordt unieke belevenis voor enkele Zweedse kinderen

De Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United in de Friends Arena in Solna is voor de lokale inwoners van Zweden en unieke ervaring. Zeker voor enkele kinderen die woensdag de dag van hun leven beleven.