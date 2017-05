Filip Joos niet objectief? Daar reageert hij nu op: "In de loop van het seizoen kweek je sympathie voor een ploeg, zoals met Genk"

Joos krijgt nogal wat te verwerken van de supporters. "Bij een deel van de supporters ben ik persona non grata. Een veel groter deel knikt me vriendelijk toe als ik de tribune op wandel. Alleen is dat eerste deel vocaal wat sterker."

"Het gaat altijd over hetzelfde: ‘Jij bent niet objectief.’ Op Club vinden ze dat ik voor Anderlecht ben, maar op Anderlecht vinden ze dat ik voor Club ben. Dat zegt toch genoeg? Wat ik wel heb: dat je in de loop van een seizoen sympathie kweekt voor een ploeg die goed voetbal brengt en die dus mijn job aangenamer maakt. Zoals afgelopen seizoen met Genk."

Paraplu nodig in Sclessin

Maar hij begrijpt het ergens wel. "Dat kan elk jaar anders zijn. Twee jaar geleden AA Gent. Of verder terug het Standard met Axel Witsel, Steven Defour, Marouane Fellaini en Milan Jovanovic. Het was moeilijk daar geen fan van te zijn. Nu heb ik op Sclessin bij wijze van spreken een paraplu nodig als ik daar kom. Ik snap dat. Ik ergerde mij vroeger ook soms aan bepaalde commentatoren omdat ik het niet eens was."