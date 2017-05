Anderlecht of Club Brugge voor Onyekuru? Hij reageert: "Zij hebben die voorsprong"

Bij Club kan hij de vervanger van Izquierdo worden, bij Anderlecht die van Acheampong. "Ik blijf hetzelfde herhalen als de afgelopen maanden: alles is mogelijk. Anderlecht, Club Brugge, Engeland. Ik heb nog niets beslist", vertelde hij aan Het Nieuwsblad, al heeft paars-wit wel een streepje voor met hun Champions League-ticket.

"Dat is de voorsprong die Anderlecht heeft op Club Brugge. Verder kan ik alleen maar zeggen dat het twee grote clubs zijn met elk hun eigen speelstijl. Ik amuseer me in België. Deze competitie is leuk en ik leer hier nog dingen. Maar ik heb altijd al van de Premier League gedroomd. Maar we zullen wel zien wat het wordt. Ik heb nog tijd genoeg om een beslissing te nemen."

Acht miljoen waard

Onyekuru gelooft in zichzelf en dat is ook te zien aan het antwoord op de vraag of hij denkt die 8 miljoen waard te zijn. "Misschien moet ik de rollen eens omdraaien en aan jou vragen of ik dat bedrag waard ben... Ik heb toch al mooie dingen laten zien, niet?"