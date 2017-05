Rode Duivel betrokken bij vechtpartij en deelt schop uit: "Lafheid heeft een naam"

Toen Denayer de man bovenop zijn vriend slagen zag uitdelen, reageerde Denayer en deelde een trap uit. Die feiten werden via de sociale media razendsnel verspreid. Op Facebook was er dit te lezen: "Lafheid heeft een gezicht en in dit geval ook een naam.

"Deze ondoordachte voetbalspeler heeft met zijn vrienden één van mijn jongere broers aangevallen en hem zwaar gewond. Een professionele voetballer, die met de volste kracht van zijn trap iemand in het gezicht trapt. Nog ernstiger is dat toen de jonge heer onbewust op de grond lag, hij een reeks slagen werd toegediend door de voetbalster en zijn vrienden", is te lezen in Het Nieuwsblad.