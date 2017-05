Quasi even oud, maar deze jongen gaat nog veel meer kosten dan Tielemans: "Heel de top van de Premier League wil hem"

En zeggen dat Ajax amper 270.000 euro betaalt heeft voor de Deen, die eerst als linkerwinger werd gezien. "Maar Marc Overmars zei hem dat hij in hem een fantastische nummer 9 zag en zette Dennis Bergkamp met hem aan het werk. En kijk nu", aldus zijn manager Jens Steffensen in The Guardian.

Het transferbedrag dat Youri Tielemans heeft opgebracht zal waarschijnlijk nog vele miljoenen minder zijn dan wat Dolberg Ajax gaat opbrengen. "Er is interesse vanuit heel Europa, met name vanuit Engeland. Alle topclubs in Engeland hebben contact opgenomen, evenals die uit Spanje."

"Alles hangt echter van Ajax af. Kasper heeft nog een contract tot de zomer van 2021, maar ik weet niet wat de club wil. Ze hebben me ook geen indicatie gegeven van hoeveel Kasper zou moeten kosten", zei Steffensen nog.