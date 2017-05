Racing Genk hield het been twee keer stijf in dossier Trossard, op deze manier blijft hij zeker

De Limburgers veegden het Spaanse bod van tafel, zonder een voorstel tot contractverlenging te doen. En dat zorgde voor een wrange nasmaak bij diens entourage. Die hoopte dat Genk Trossard een verbeterd voorstel zou doen.

De voormalige belofteninternational tekende vorige zomer nog een nieuwe verbintenis tot medio 2020 met optie, en dus is voor Genk een nieuw contract niet aan de orde. Ondertussen stijgt de interesse in Trossard. Celta brengt weldra een verhoogd bod uit en ook het Duitse Schalke 04 informeerde al. En zo liggen meerdere opties tijdens de zomermercato op tafel.

Europees voetbal

Verschillende factoren, waaronder het behalen van Europees voetbal, zullen de beslissing van Trossard beinvloeden. Indien Genk zijn jeugdproduct een nieuw contract aanbiedt, blijft hij 100 procent zeker in de mijnstad vernamen we nog. De vleugelaanvaller heeft het in de Luminus Arena immers prima naar zijn zin.