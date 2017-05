Over clubkleuren heen: supporters eren slachtoffers terreurdaad

door Manuel Gonzalez vanuit Stockholm



Manchester United - Ajax staat in Stockholm ook in teken van terreurdaad Manchester

Foto: © MGO

De aanslag in Manchester tijdens een concert van Adriana Grande eerder deze week heeft diepe wonden geslagen. Tot in Stockholm zelfs, waar zelfs een eventuele prijs voor United in de schaduw zal staan van de terreurdaad. Dat beseffen ook de fans.