Fellaini geeft kritikasters lik op stuk: "Ik word wel geapprecieerd, door de mensen die iets kennen van voetbal"

Fellaini heeft er mee leren leven. "Ach, na elf jaar weet ik het wel. Plus, ik speel nu bij een absolute ­topclub. Die kritiek hoort er gewoon bij. Het motiveert me om mensen hun ongelijk te bewijzen en hen de muil te snoeren", zegt hij in HLN. "Als je alles gelooft wat ze ­zeggen, dan kan ik er maar beter mee stoppen. Maar ik denk wel dat anderen in mijn plaats de deur bij Man ­United al lang achter zich hadden dichtgetrokken. Na alles wat ik over me heen heb gekregen."

Zijn volharding is niet vreemd, zeker bij Manchester United. "Binnen de club wel word ik wel geapprecieerd. Door de mensen die iets van voetbal kennen. Sommigen bekritiseren omdat ze mijn smoel niet kunnen zien. Anderen omdat ze mijn spelstijl niet kunnen smaken. Ik trek er me niets van aan."