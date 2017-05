Frutos open en eerlijk: "Ja, ik was klaar om Besnik Hasi op te volgen"

In een gesprek met Sport/Foot Magazine vertelt Frutos vrijuit over het trainerschap. Nadat Besnik Hasi vorig seizoen aan de kant werd geschoven bij Anderlecht, stond Frutos al klaar om T1 te worden. Bij paars-wit vonden ze het toen nog te vroeg.

“Ja, ik was klaar om Besnik Hasi op te volgen. Wat deed Hasi voor hij hoofdcoach was? Hij was assistent. Diego Simeone heeft op een zondag, na een match tegen mij, een punt achter zijn spelerscarrière gezet. De zondag erop was hij trainer van Racing Club.”