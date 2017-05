Officieel: Genk spreekt vertrouwen uit en geeft jong talent nieuw contract

door Timothy Collard

Officieel: Genk spreekt vertrouwen uit en geeft Christophe Janssens (19) nieuw contract

KRC Genk is nog volop in de running voor een Europees ticket, maar in de Luminus Arena maken ze dezer dagen ook werk van volgend seizoen. Woensdagavond maakten de Limburgers bekend dat jong talent Christophe Janssens langer bij de club blijft.