Opmerkelijk: Iniesta twijfelt aan toekomst bij Barcelona... 'Toptransfer in de maak'

Iniesta ligt nog tot de zomer van 2018 onder contract in Camp Nou, maar tot op heden werd er nog niet gesproken over een contractverlenging. Dat maakt dat enkele andere clubs hopen op de handtekening van Iniesta.

Volgens diverse Italiaanse media zou Juventus zich maar wat graag willen versterken met de Spaanse middenvelder die zowat alles won met Barcelona. Zelf twijfelt Iniesta over zijn toekomst: “Het is mogelijk dat ik mijn carrière niet beëindig bij Barcelona. Ik weet nog steeds niet of ik mijn contract zal verlengen.”

Andres Iniesta: “It’s possible that I won’t retire at Barcelona. I’m still thinking if I should renew my contract or not.” pic.twitter.com/OSL2PakAoc