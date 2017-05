Toch enige spijt: "Ik voelde me klaar om T1 van Club Brugge te worden"

Clement zou het zeker gedaan hebben, moest Club het hem gevraagd hebben. "Ik zit al zo lang in de voetbalwereld en werk al zo lang bij een topclub, dat ik echt wel weet waar het over gaat. Ik voelde me klaar om T1 van Club te worden. Alleen heb ik me nooit ergens kunnen bewijzen als T1 en andere trainers wel", zegt Clement in HLN.

De deur is echter absoluut niet dicht, al is Clement niet echt optimistisch over zijn kansen om ooit nog als hoofdtrainer bij Club aan de slag te gaan. "Ik heb de voorbije jaren heel veel vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid gekregen. Maar er zijn nooit garanties of scenario's. Ik heb ondervonden dat het zo niet werkt, dus droom ik niet meer. Ik smijt me gewoon in het volgende project dat komt."