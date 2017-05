Wim De Decker en Antwerp? 'Over en out'

Het is algemeen geweten: Gheysens is er niet van overtuigd dat De Decker de geschikte man is voor Antwerp in de Jupiler Pro League, zeker niet als hoofdcoach.

Een coach met ervaring op het hoogste niveau, dat is wat ze nodig hebben. De Decker van zijn kant wil geen assistent worden van een nieuwe coach en ook een rol als technisch directeur ziet hij niet meteen zitten.

En dus zijn ze in Het Nieuwsblad duidelijk: het is over en out voor De Decker. "Ze hebben nog geen coach, dus is het afwachten welke spelers mogen vertrekken." Een scorende spits is sowieso welkom, maar Mbaye Leye - waarvan deze week sprake was - lijkt niet zonder slag of stoot te zullen komen.