'RSC Anderlecht wil voormalig publiekslieveling Marcin Wasilewski terughalen naar het Park'

Maar paars-wit wil ook oudgedienden aan de club binden. Volgens Club Call heeft Marcin Wasilewski een job als scout aangeboden gekregen. De 36-jarige verdediger zit in de herfst van zijn carrière en is einde contract bij Leicester City.

Het is dus de vraag of de Pool nog even door gaat, of hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. Dat Wasyl nog steeds geliefd is in het Astridpark, staat buiten kijf. In minuut 27 scanderen de Anderlecht-fans nog steeds zijn naam. Tijdens de play-offs kwam de gewezen publiekslieveling ook de aftrap geven in het Constant Vanden Stockstadion.