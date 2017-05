Youri Tielemans bracht jonge fan aan het huilen, maar maakt het op deze geweldige wijze goed: "Ik heb hem wat aangedaan, maar het was niet opzettelijk"

Het meisje pronkte fier met het shirt van Tielemans, haar broer bleef diep ontgoocheld achter. Dat wilde Rodrigo Vissers, die we allemaal kennen van Missie Messi, toch even rechtzetten.

Ontmoeting met Tielemans

Voor Het Nieuwsblad zocht hij het jongetje Sacha op om hem de dag van zijn leven te bezorgen. Vissers regelde een ontmoeting met Youri Tielemans op het Gala van de Profvoetballer.

"Ik heb hem inderdaad wat aangedaan", vertelde Tielemans die een gehandtekend shirt had meegenomen. "Het was helemaal niet met opzet. Ik heb mijn truitje aan zijn zus gegeven voor een cadeautje, maar ik had niet door dat hij er ook bij was."