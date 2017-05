Hij won de Europa League, maar denkt verder: "Laat ons samen vechten voor een wereld vol vrede"

"Dit is enkel voetbal, de echte drama's zijn twee dagen geleden gebeurd", aldus een aangeslagen Ander Herrera na de zege van Manchester United tegen Ajax in de finale van de Europa League.

"We zijn slechts voetbalspelers, maar we hebben een publiek en ik wil iedereen oproepen voor een normale wereld. We moeten allemaal samen werken aan een verenigde wereld, waarbij vrede het codewoord moet zijn", ging hij de filosofische toer op.

"Gisteren waren we kapot van verdriet door het nieuws uit Manchester ... Maar we hadden geen keuze en we moesten trainen. De coach zei ons dat we deze titel moesten winnen, ook voor de slachtoffers. Wel : als dit 1% kan helpen in het rouwproces, dan is het al een positief iets."