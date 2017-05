Paars-Wit haalt na Lambrecth opnieuw speler uit Amateurreeksen

Het gaat om Xavier Bukasa, een jong talent van stadsgenoot WS Brussels. Hij zal de U19 vervoegen en trekt al meteen met de U17 mee naar een tornooi in het Nederlandse Nuenen.

Na Dylan Lambrecth, geen onverdeeld succes en dat is een understatement, is het al de tweede speler die Anderlecht wegplukt bij de amateurs. Brussels is nog steeds in vrije val, het degradeerde nu ook uit de eerste amateurliga en treedt volgend seizoen dus in tweede amateur aan.