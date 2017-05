Kan het dan toch? 'Club zet deur wagenwijd open voor transfer Rode Duivel naar Anderlecht'

Anderlecht wil graag Ruben Martinez bij zich houden, maar de Spaanse goalie zou eigenlijk liever terugkeren naar Spanje. En zo wordt het toch maar uitkijken naar een andere optie, indien nodig.

Daarbij kwamen ze bij Matz Sels uit, al lijkt het bij hem enkel over een uitleenbeurt te kunnen gaan. Maar volgens The Chronicle is de deur alvast wagenwijd open.

Sels mag verkassen bij Newcastle United volgend seizoen, omdat hij mogelijk ook de volgende jaargang derde viool zou moeten spelen bij de club. En dus mogen Anderlecht en andere geïnteresseerde Belgische clubs enige hoop koesteren.