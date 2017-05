Anderlecht heeft Ã©Ã©n van zijn beste 'transfers' al gedaan door deze jongen te houden

Najar verlengde zowaar zijn contract tot 2020, met ook wel garanties dat hij voor een bepaalde som mag vertrekken, zelfs in de wintermercato van volgend seizoen. Maar voor de Champions League-campagne deed Anderlecht één van zijn beste zaken. Een fitte Najar is immers cruciaal voor het spel dat Weiler wil spelen.

We hebben het al eens aangegeven dat paars-wit deze zomer op zoek moet gaan naar flankspelers die zowel een actie als een goeie voorzet hebben. Najar heeft beide, al zit er nog wat te veel afval in het laatste compartiment. Weiler wil een stevige organisatie en van daaruit zo snel mogelijk in de box van de tegenstander geraken. De manier waarop doet er niet echt toe.

Met Najar hebben ze een jongen die op het ene moment aan de backlijn van de tegenstander kan staan en vijf seconden later weer in positie loopt. De polyvalente Hondurees heeft ook een dribbel, wat Anderlecht dit seizoen ontbrak op zijn rechterflank. Een man uitschakelen en dan de actie maken, zou het spel van Anderlecht al een héél ander cachet geven.

Met de verlenging van Najar heeft Herman Van Holsbeeck dus al een heel goeie zaak gedaan. Door zijn blessure dit seizoen zou hij sowieso minder opgebracht hebben dan voorzien. En Najar had daardoor ook de teams niet voor het uitkiezen. Een sterk half of volledig seizoen zou hem alvast goed uitkomen. Enige probleem: hij moet wel fit blijven, want hij sukkelt ook geregeld met spier- en andere blessures.