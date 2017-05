'Binnen drie weken wil deze superster zijn transfer afgerond hebben'

Griezmann zou zelfs binnen drie weken heel de zaak rond willen hebben. Dan vertrekt hij op huwelijksreis en hij wil geen transferbeslommeringen meer rond zijn hoofd, weet The Telegraph. Maar de kans is groot dat het in orde komt, want in de Britse media spreken ze al over vergevorderde onderhandelingen tussen United en Atlético Madrid.

Griezmann moet enkel nog een persoonlijk akkoord vinden met de Engelsen. De transfersom zou rond de 100 miljoen euro liggen en de Fransman zou zelf een astronomisch loon in de buurt van dat van Wayne Rooney krijgen. Volgens Griezmann is de kans op een transfer op een schaal van één tot tien zelfs zes. Dat gaf hij aan in een tv-interview.