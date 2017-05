Bij Monaco zijn ze Ã©norm fier: "DÃ¡Ã¡rom koos Youri voor ons"

"We zijn heel trots dat we Youri Tielemans hier mogen verwelkomen", aldus Vadim Vasilyev, vice-voorzitter van AS Monaco. "Hij won de Belgische competitie én werd verkozen tot beste speler. Bovendien haalde hij de kwartfinales van de Europa League", gaf hij een korte samenvatting van het palmares van Tielemans van dit seizoen mee.

Monaco had heel wat concurrentie. "Nogal wat topclubs uit Europa vochten om zijn handtekening, maar hij koos voor Monaco om zich hier verder te ontwikkelen. Het is nogmaals het bewijs van de aantrekkingskracht van ons project."

Jongerenclub bij uitstek

Het moet gezegd, ondanks de Russische miljoenen geeft Monaco veel kansen aan jongeren. Denk maar aan het fenomeen Kylian Mbappé. "Die strategie, om talentvolle jongeren te rekruteren, hielp ons dit seizoen aan de titel. De komst van Youri zorgt ervoor dat we ook volgend seizoen competitief zullen zijn."