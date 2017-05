Genk is klaar voor clash tegen STVV: "Wij hebben geen schrik"

Het kan er bijzonder fel aan toegaan in de burenstrijd en ook dit weekend verwachten we vuurwerk in de Luminus Arena. Sint-Truiden verraste vriend en vijand met een vooroologse 7-0 tegen KV Mechelen. Een fors signaal, al laat men zich in Genk niet bang maken.

"We zijn natuurlijk wel geschrokken van die 7-0. KV Mechelen had nog hoop, maar ze kwamen al héél snel op achterstand. Het is mooi voor Sint-Truiden, maar dit gaat tegen ons toch niet gebeuren", knipoogt Brian Heynen.

Alles leek wel te lukken bij Sint-Truiden

"Ik heb de wedstrijd van Sint-Truiden tegen KV Mechelen op tv gevolgd en alles leek wel te lukken voor STVV. Ik weet niet of KV Mechelen echt alles gegeven heeft", maakt Siebe Schrijvers een kanttekening. "Het is duidelijk dat Sint-Truiden erin gelooft, maar wij moeten geen schrik hebben."

Het vertrouwen is er ook bij Genk. "Wij hebben geen enkele keer verloren in de play-offs", benadrukt Heynen. "We moeten de focus houden. Langs één kant zijn we nu wel gewaarschuwd, maar je weet niet met welke instelling KV Mechelen aan de aftrap kwam."