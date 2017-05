26-jarige Rode Duivel weet waarom hij zo weinig speelde: "Hij heeft niet de maturiteit van anderen van zijn leeftijd"

Sporza vroeg Walker wat de redenen waren dat Kabasele weinig speelde (16 wedstrijden en 776 minuten). "Hij had, zeker in het begin van het seizoen, soms problemen met zijn concentratievermogen. Als verdediger moet je er in elke wedstrijd 100 procent staan. Hij moet meer geconcentreerd zijn als verdediger en dat leert hij zoetjesaan."

"Hij is 26 jaar. Maar als je kijkt naar zijn maturiteit als verdediger, dan heeft hij niet diezelfde maturiteit als zijn leeftijdsgenoten, net omdat hij nog maar een paar jaar in die rol speelt. Maar je zag wel elke match hoe hij nog altijd verbetert als verdediger."

Consistenter worden

Mazzarri is weg. Goed nieuws voor Kabasele? "Dat hangt af van wie de nieuwe trainer wordt. Ik denk niet dat Walter Mazzarri een grote fan van Kabasele was. Hij gebruikte hem meer uit noodzaak, Kabasele was zelden zijn eerste keuze."

"Hij moet zijn toewijding nog meer bewijzen. Er was een voorval waarbij het 5 minuten duurde voor hij een ploegmaat kon vervangen en Watford slikte ook eens een goal toen hij met krampen op de grond lag. Als hij dat gebrek aan maturiteit eruit krijgt en als hij consistenter wordt, dan kan Kabasele een goeie verdediger in de Premier League worden. Maar het hangt er natuurlijk van af of hij kansen krijgt."