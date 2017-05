Anderlechtse beloften halen nog Ã©Ã©n keer uit en spelen finale

Anderlechtse beloften halen nog één keer uit en spelen finale

door Johan Walckiers

De beloften van Anderlecht spelen de finale van het Blue Star-toernooi

Foto: © RSCA.be

De beloften van Anderlecht werken momenteel een laatste toernooi af in Zurich. En daar doen ze het allesbehalve slecht, want de jongens van Mo Ouahbi staan in de finale.