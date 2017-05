Wie komt er na machine Dendoncker?

door Aernout Van Lindt en Hermès Van Damme

De top 10 van spelers die het meest hebben gespeeld in de Jupiler Pro League

Foto: © photonews

Leander Dendoncker is een echte machine. De speler van Anderlecht heeft geen enkele speelminuut gemist dit seizoen. Maar wie volgt er allemaal in zijn buurt na een lang seizoen in de Jupiler Pro League? We gingen het voor u na.