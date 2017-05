OFFICIEEL: Einde van een tijdperk: Totti neemt dit weekend afscheid

De club had al bevestigd dat het contract van Totti als speler niet verlengd zou worden en vanmorgen poseerde Radja Nainggolan als de nieuwe patron van Rome met het nieuwe shirt.

In een boodschap op Twitter geeft Totti nu ook zelf toe dat het zijn laatste match is. "Ik kan niet onder woorden brengen wat deze kleuren voor mij betekenen en altijd zullen betekenen. Mijn liefde voor het voetbal zit echt diep, het is een passie die nooit zal verdwijnen."