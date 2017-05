Plaagstoten tussen Gerkens, Peeters, Schrijvers en Trossard aan de gang: "Zo vriendschappelijk ging het er niet aan toe" en "Deze keer stuurde ik als eerste"

Peeters (25) en Gerkens (22) genoten hun opleiding in de mijnstad en kennen nog jongens die er momenteel het mooie weer maken. "Siebe (Schrijvers, red.) zal me nu wel gestuurd hebben", lachte Gerkens vrijdag al na de 7-0-overwinning tegen KV Mechelen.

Voor de jongste derby had Leandro me gestuurd, dat is ons toen niet zo goed bevallen - Stef Peeters