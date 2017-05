Vossen strooit met lof voor Preud'homme: "Kampioen Ã©n vicekampioen, dat is toch niet slecht?"

Het jaar teveel? Dat is allemaal achteraf -Jelle Vossen Deel deze quote:

"Ik bracht twee seizoenen door met Michel en we werden één keer kampioen en een keer vicekampioen. Dat is een geweldig gemiddelde. Daar moet Brugge voor staan en elk jaar voor gaan. Wel zuur dat we het dit jaar niet konden doen", ging de aanvaller verder.

Volgens sommigen was het het jaar teveel voor Preud'homme. "Daar zal iedereen wel z'n mening over hebben, maar dat is allemaal achteraf. Ik blijf erbij dat hij kan terugkijken op een heel mooie periode."