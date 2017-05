Mourinho sneert: "Het slechtste team en de slechtste coach wonnen"

Mourinho begon kalm. "Natuurlijk is de Champions League belangrijker, maar de laatste trofee roept altijd de beste herinneringen op. En we kunnen volgend seizoen naar de Champions League. Door de gebeurtenissen in Manchester had deze match een zware aanloop, maar de UEFA had gelijk om ze te laten doorgaan. Dit tempert natuurlijk onze vreugde wat. We hadden deze trofee echter onmiddellijk willen ruilen als we er ook maar één leven mee hadden kunnen terugbrengen."

En dan kwam de pers aan de beurt. "Poëten winnen elke match", doelde hij op de journalisten. "Ooit wil ik die job ook doen, want ik win niet elke wedstrijd en de poëten wel. Soms kreeg ik het gevoel dat we het slechtste team ter wereld waren en ik de slechtste coach. We wonnen echter drie trofeeën dit seizoen en we gaan naar de Champions League. Niet door voorrondes, maar door te winnen. Vandaag wonnen niet de poëten, maar de eenvoudige mensen."