Dit is wat Melania en Donald Trump echt tegen elkaar zeiden (hilarisch)

KV Kortrijk maakte alweer een schitterend filmpje over de aankomst van Donald Trump

De aankomst van Donald en Melania Trump is niet ongezien voorbij gegaan gisteren, dat is het minste wat we erover konden zeggen. Maar KV Kortrijk heeft er ook handig gebruik van gemaakt om er een prachtige parodie op te maken.